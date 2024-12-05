السوداني يعلن تخصيص منحة مالية للمتطوعين الذين يتعرضون لحوادث أثناء أداء واجبهم

وقال السوداني في كلمة له خلال احتفالية اليوم العالمي للعمل التطوعي، التي أقيمت في ونقلها مكتبه الإعلامي، إن "العراق من أوائل بلدان العالم بالعمل التطوعي، والعالم يرى كرم وتسابق العراقيين، بدءاً من التطوع من أجل الوطن في كل التحديات، ولتأدية واجب الخدمة في الزيارات المليونية".وأضاف السوداني، "لا ننسى تداعيات الحرب ضد ونزوح أكثر من 5 ملايين مواطن، وكان الجهد الأساسي لاستيعاب هذا العدد وخدمته هو جهد المواطن المتطوع"، مؤكدا ان "العمل التطوعي حاضر في جميع المحطات، وخلال جائحة كورونا كانت الحالة التطوعية حاضرة في كل مكان".ولفت السوداني الى ان "العمل التطوعي اليوم في كل المفاصل، ومقابل كل جهد حكومي هناك جهد مساند للتطوع، ومن المهم أن نؤسس كدولة على هذه الجهود لبناء بلدنا ومواجهة التحديات"، مشيرا الى ان "التطوع ليس للعمل الخيري والحالات الاستثنائية فحسب، إنما مطلوب العمل في الجانب البيئي وتحدياته الخطرة التي توازي تحديات الإرهاب".وأشار رئيس الوزراء، "لدينا حاجة للجهد التطوعي، والجهود الحكومية لوحدها لا تكفي لمواجهة التغيرات البيئية، وان كل الظواهر الخطيرة في المجتمع تستلزم العمل التطوعي، وأولها المخدرات واخطارها واستهدافها للشباب".واضح السوداني، أن "هناك عمل ممنهج يستهدف نشر المخدرات في المدارس، وهناك حاجة إلى عمل مجتمعي وتطوعي، ونحتاج إلى جهد التطوع في تعزيز وحدة الصف الوطني، وإشاعة الخطاب الوطني".ولفت السوداني الى ان "الحكومة تدرك أهمية العمل التطوعي، وقد اصدرت العام الماضي عدداً من المقررات الداعمة لنشاط التطوع".واستطرد السوداني قائلا "وجهنا وزارات ومؤسسات الدولة بتقديم الدعم والاستجابة للمتطوعين، وهناك متابعة حثيثة لتطبيق هذه التوجيهات، وكل مؤسسات الدولة ملزمة بتقديم الدعم لفرق العمل التطوعي".وبين ان "حكومتنا وفرت الدعم لنشاطات الفرق التطوعية والعمل التطوعي تقديراً لأعمالهم المهمة، وخصصنا منحة مالية للمتطوعين الذين يتعرضون لحوادث أثناء أداء واجبهم التطوعي، بجانب تقديم جوائز وطنية سنوية، والاحتفاء باليوم الوطني للمتطوع العراقي".ولفت الى ان "مجلس الوزراء أصدر قراراً بمنح أولوية ونقاط مفاضلة في الترشيحات للدورات التطويرية، ومنح الإجازات الدراسية لأصحاب الأعمال التطوعية".