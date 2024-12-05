المالية النيابية تكشف سبب رفع فقرة تعديل الموازنة الاتحادية من جدول الاعمال

وقال الكاظمي في تصريح لـ نيوز، انه "اللجنة المالية اتفقت على رفع فقرة تعديل جداول الموازنة من جدول اعمال جلسة اليوم داخل وذلك لعدم اكمال تقرير اللجنة المالية بخصوص الموازنة".وأضاف، ان "رئيس اللجنة المالية قدم طلبا الى رئاسة من اجل رفع الفقرة بسبب عدم اكتمل تقرير اللجنة لعد حضور وزارة المالية لمناقشة فقرات واكمال التقرير الفني قبل مناقشته داخل البرلمان".