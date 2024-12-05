البرلمان يحدد موعد عقد جلسته المقبلة

حدد مجلس النواب، يوم الأحد المقبل موعدا لعقد جلسة له.

وقالت الاعلامية للمجلس في بيان، "نود اعلام حضراتكم بانعقاد الجلسة القادمة يوم الاحد المقبل 12/8/ 2024 الساعة الواحدة ظهرا".

وكانت الإعلامية لمجلس أعلنت، تأجيل جلسة اليوم إلى يوم السبت المقبل، فيما كشفت مصادر مطلعة، أن التأجيل جاء على خلفية خلافات سياسية حول فقرة تعديل الموازنة الثلاثية.