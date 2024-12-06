بدء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية العراق وسوريا وإيران في بغداد

وذكر المراسل ان الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية وسوريا وإيران بدء قبل قليل في مقر العراقية بالعاصمة .وصباح اليوم، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى لبحث التطورات الأمنية في .