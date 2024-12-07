بعد وقوع "البو كمال" بيد قسد.. رئيس اركان الجيش ونائب العمليات المشتركة يصلان القائم

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استمرارا لإكمال خطط المناورة والانفتاح وتفقد القطعات ولمجابهة كل التحديات، وصل رئيس أركان أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله و أول الركن الدكتور قيس المحمداوي العمليات المشتركة، الى منفذ القائم".وأضافت ان "المحمداوي ويار الله تفقدا الشريط الحدودي، يرافقهما معاون رئيس أركان للعمليات وقائد القوات البرية وعدد من القادة والضباط".وخلال الساعات الماضية، سقط منفذ البو في الجانب السوري المقابل لمنفذ على الجانب العراقي، بيد قوات قسد الكردية المدعومة امريكيًا بعد انسحاب السوري، فضلا عن مناطق دير الزور التي بات جانب شرق الفرات منها بيد قسد، وما غرب الفرات سقط بيد المسلحين المعارضين، وسط تساؤلات عن الفصائل المسلحة المقربة من ايران والنظام السوري والتي كانت تنتشر بالفعل في مناطق دير الزور.