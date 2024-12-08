التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام الاسد رسميا

وظهر مجموعة من عناصر من وسط الاستوديو بشكل جماعي لالقاء البيان، حيث جاء في نصه: "تم بحمده تعالى تحرير دمشق واسقاط الطاغية بشار واطلاق سراح جميع السجناء"، على حد تعبيره.وأضاف البيان: "غرفة عمليات هيئة تحرير دمشق تهيب بالمواطنين الحفاظ على جميع ممتلكات السورية، عاشت لكل السوريين بجميع اطيافهم".وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على دمشق والقصر الجمهوري مع ساعات فجر اليوم الاحد، بعد حوالي أسبوعين من اندلاع عمليات الزحف العسكري من ادلب شمالا ثم من درعا والسويداء جنوبا وبعض مناطق جنوب شرق .وأكدت تقارير غربية هروب بشار على متن طائرة غير معلومة الوجهة حيث حلقت فوق حمص قبل ان تختفي من الرادار.