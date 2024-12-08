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التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام الاسد رسميا
سياسة
2024-12-08 | 00:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
10,610 مشاهدة
السومرية
نيوز-دوليات
أصدرت المعارضة السورية المسلحة المسماة "هيئة تحرير الشام"، البيان رقم 1 من على شاشة التلفزيون السوري في دمشق.
وظهر مجموعة من عناصر
الهيئة
من وسط الاستوديو بشكل جماعي لالقاء البيان، حيث جاء في نصه: "تم بحمده تعالى تحرير
مدينة
دمشق واسقاط الطاغية بشار
الأسد
واطلاق سراح جميع السجناء"، على حد تعبيره.
وأضاف البيان: "غرفة عمليات هيئة تحرير دمشق تهيب بالمواطنين الحفاظ على جميع ممتلكات
الدولة
السورية، عاشت
سوريا
لكل السوريين بجميع اطيافهم".
وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على دمشق والقصر الجمهوري مع ساعات فجر اليوم الاحد، بعد حوالي أسبوعين من اندلاع عمليات الزحف العسكري من ادلب شمالا ثم من درعا والسويداء جنوبا وبعض مناطق جنوب شرق
سوريا
.
وأكدت تقارير غربية هروب بشار
الأسد
على متن طائرة غير معلومة الوجهة حيث حلقت فوق حمص قبل ان تختفي من الرادار.
>>
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