العراق يوقف رحلاته الجوية الى بيروت

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "حرصاً على سلامة المسافرين للرحلات المجدولة الى لبنان وامتثالاً لمعايير والسلامة الجوية الدولية، تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، عن إيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين وبيروت بما في ذلك الرحلات المجانية المخصصة لنقل ضيوف من اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً الى بلدهم".وأوضح، أن "هذا القرار، يأتي بسبب التطورات الأمنية الراهنة في الأجواء السورية التي تُعد الممر الجوي الرئيس لهذه الرحلات، مع الاستمرار في مراقبة المستجدات والتنسيق مع الجهات المختصة لتقييم الوضع بشكل دوري".ودعا، "المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء إلى التواصل مع مكاتبنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الخيارات المتاحة، بما في ذلك إعادة جدولة الرحلات أو استرداد التذاكر من مكاتبنا من دون فرض أي غرامات".وتابع "نعتذر لأي إزعاج قد يسببه هذا القرار"، مؤكدا أن "الأولوية هي سلامة الجميع وستتم متابعة الأوضاع عن كثب وإعادة تشغيل الخط عند استقرار الأوضاع الأمنية".