العراق يصدر موقفا رسمياً بشأن سوريا

نيوز – سياسي

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الاحد، بيانا رسميا بشأن الاحداث في سوريا، فيما اكدت انها تدعم كل الجهود والإقليمية الساعية إلى فتح حوار يشمل الساحة السورية.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ نيوز، ان "الحكومة العراقية تتابع مُجريات تطوّر الأوضاع في سوريا، وتواصل الاتصالات مع الشقيقة والصديقة، من أجل دفع الجهود نحو الاستقرار، وحفظ والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق".

وأضاف ان "العراق يؤكد ضرورة احترام الإرادة الحرّة لجميع السوريين، ويشدد على أنّ أمن ووحدة أراضيها، وصيانة استقلالها، أمر بالغ الأهمية، ليس للعراق فقط إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة"، لافتا الى ان "الحكومة العراقية تدعم كل الجهود والإقليمية الساعية إلى فتح حوار يشمل الساحة السورية بكلّ أطيافها واتجاهاتها، ووفق ما تقتضيه مصلحة السوري الشقيق، وصولاً إلى إقرار دستور تعددي يحفظ الحقوق الإنسانية والمدنية للسوريين، ويدعم التنوع الثقافي والإثني والديني الذي يتمتع به السوري الكريم، وضرورة المحافظة على هذا التعدد الذي يمثل مصدر غنى لسوريا، من دون إخلال أو تفريط به".

وجدد العوادي "التأكيد على أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، أو دعم جهة لصالح أخرى، فإنّ التدخل لن يدفع بالأوضاع في سوى إلى المزيد من الصراع والتفرقة، وسيكون المتضرر الأول هو السوري الذي دفع الكثير من الأثمان الباهظة، وهذا ما لا يقبل به لبلد شقيق ومُستقلّ وذي سيادة، ويرتبط بشعبنا بروابط الأخوّة والتاريخ والدّم والدين".