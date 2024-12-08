المالكي: نحترم الشعب السوري في اجراء التغيير وبناء دولته بعملية سياسية

نيوز – محلي

اكد رئيس ائتلاف نوري المالكي، اليوم الاحد، احترام السوري في اجراء التغيير وبناء دولته بعملية سياسية.

وقال المالكي في تدوينة على منصة X تابعتها نيوز، "نحترم إرادة السوري الشقيق في اجراء التغيير وبناء دولته بعملية سياسية تشترك فيها كل مكونات السوري دون تهميش وإقصاء". وأضاف "بهذه المناسبة شعبنا كما دعونا شعبنا السوري إلى التماسك بكل مكوناته والحفاظ على سلامة البلاد والعملية السياسية ورفض أي محاولة للتعرض لوحدته الوطنية العراقية وان يضربوا مثالا بالحرص والالتزام بالدولة والنظام".

