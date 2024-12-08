كردستان يصدر موقفاً من سقوط النظام في سوريا

وذكر بيان لحكومة الإقليم، "لقد أدى التغيير السريع وسقوط النظام الحاكم في إلى بداية حقبة جديدة".وأضاف، "إننا إذ نحترم قرار السوري وإرادته، نأمل أن تكون المستقبل حرة، سلمية، ديمقراطية ومستقرة تُصان فيها حقوق جميع الشعوب والمكونات".