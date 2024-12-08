العزم يشيد بموقف الحكومة العراقية المتوازنة ويؤكد: هذه المرحلة مفصلية

وقال في بيان، "في ظل ما تشهده الساحة السورية من تغييرات جوهرية وما أفرزته الأحداث من تغيير سياسي، فإننا في العزم نؤمن بأن إرادة الشعوب هي القوة القادرة على رسم مسارها وتقرير مصيرها".وأضاف، "في هذه المرحلة المفصلية، نعبّر عن عمق أواصر الأخوة بين الشعبين والسوري، التي تجلت عبر التاريخ في مواقف إنسانية عظيمة، كان أبرزها وقوف السوري إلى جانب أشقائه خلال أوقات المحن، وخاصة في موجة النزوح الكبرى التي احتضن فيها السوريون إخوتهم العراقيين، وهذه الروابط المشتركة والعلاقات المجتمعية العميقة تستدعي منا جميعاً العمل على الحفاظ على وحدة السوري ودعمه في تجاوز هذه المرحلة الصعبة، بما يحقق والاستقرار والعيش الكريم للجميع".وتابع: "كما نشيد بموقف الحكومة العراقية الحكيم والمتوازن، الذي يعكس المصلحة الوطنية العليا ويركز على تعزيز استقرار المنطقة، مع الحرص على تقوية وتمتين العلاقات الإيجابية بين الشعبين الشقيقين".