السيد الصدر بشأن احداث سوريا: نترقب لحوار شامل لتشكيل حكومة ديموقراطية

نيوز- سياسي

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، الى حوار وطني لتشكيل حكومة سورية ديمقراطية تجمع كل طوائف بلا تشدّد أو حكم العسكر أو إقصاء.

وقال السيد الصدر في تدوينة على منصة X تابعتها نيوز، "بعد سقوط حكم دام أكثر من خمسين عاماً على يد بكل طوائفه في سوريا الحبيبة، فإننا اليوم نترقب لحوار وطني لتشكيل حكومة ديمقراطية تجمع كل طوائف بلا تشدّد أو حكم العسكر أو إقصاء، لتعيش الجارة سوريا بأمن وأمان بعيدة عن كل إرهاب داعشي أو دكتاتورية بغيضة أو تدخل خارجي أمريكي أو إسرائيلي أو غيره".

واضاف "نحن في شعباً.. نأمل ونتطلع لعلاقات متوازنة بين الشعبين الشقيقين تحت عنوان الإسلام والعروبة والإنسانية فمصيرنا واحد ولن نسمح للعدو بتفرقتنا بعنوان الطائفية أو الخلافات السياسية أو القومية".

واختتم السيد الصدر التدوينة بالقول "حفظ الله الشعبين والسوري".