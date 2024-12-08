قيادات "المكون السني" تبحث تطورات أوضاع المنطقة

وجاء في بيان، أن "قيادات المكون السُّني وبحضور رئيس المشهداني تلتقي في منزل رئيس العزم السامرائي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ووحدة الصف الوطني في الحفاظ على أمن وسيادة العراق".

وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح اليوم الأحد، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.