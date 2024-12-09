الأعرجي ومحافظ بغداد على طاولة واحدة.. هذا ما تم بحثه

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد لـ نيوز، ان "قاسم الأعرجي استقبل محافظ رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، عبد المطلب العلوي".وجرى خلال اللقاء، مناقشة التنسيق المشترك بين مستشارية القومي ومحافظة بغداد، وبما يعزز والاستقرار في العاصمة، إلى جانب بحث جملة من القضايا المتعلقة بخدمة المواطن، وفقا للبيان.