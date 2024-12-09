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الأعرجي ومحافظ بغداد على طاولة واحدة.. هذا ما تم بحثه
سياسة
2024-12-09 | 06:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
755 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
بحث مستشار
الأمن
القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، خلال استقباله محافظ
بغداد
عبد المطلب العلوي، جملة من القضايا المتعلقة بخدمة المواطن.
وذكر المكتب الإعلامي لمستشار
الأمن
القومي في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "قاسم الأعرجي استقبل محافظ
بغداد
رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، عبد المطلب العلوي".
وجرى خلال اللقاء، مناقشة التنسيق المشترك بين مستشارية
الامن
القومي ومحافظة بغداد، وبما يعزز
الامن
والاستقرار في العاصمة، إلى جانب بحث جملة من القضايا المتعلقة بخدمة المواطن، وفقا للبيان.
>>
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