بقرار قضائي.. عودة الصميدعي لرئاسة مجلس صلاح الدين (وثيقة)

وبحسب وثيقة حصلت عليها نيوز، تشكلت الإداري بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۹ برئاسة المستشار بشار احمد . وعضوية كل من المستشار المساعد الدكتور ضياء عبدالله عبود والمستشار المساعد الدكتور عامر زغير محيسن المأذونين بالقضاء باسم وأصدرت القرار الآتي:المتظلم / رئيس مجلس محافظة الدين / اضافة لوظيفته / وكيله المحامي محمد عالم حسين.المتظلم منه / عبد السلام حمد / وكيله المحامي علي سلمان حسن.جهة التظلم / ادعى المتظلم امام هذه بعريضته المؤرخة في ٢٠٢٤/١٢/٢ بانه سبق وان اصدرت هذه قرارها المرقم (٢٠٢٤/٦٦٤٨) في (٢٠٢٤/١٢/١ المتضمن ايقاف تنفيذ القرار المرقم (٧٥) في ٢٠٢٤/١٠/٣٠ المتضمن اقالة الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة الدين لحين حسم الدعوى المقامة امام هذه المرقمة (٥٩٨٦/ق/ ٢٠٢٤).وللاسباب الواردة في تظلمه فانه يطلب الغاء الأمر الولائي المذكور وللمرافعة الحضورية والاطلاع على المستندات ودفوع الطرفين فقد أفهم ختام المرافعة الاصدار القرار :-القرار لدى التدقيق والمداولة وجدت أن المتظلم يعترض على قرار هذه المرقم (٢٠٢٤/٦٦٤٨) في ٢٠٢٤/١٢/١ المتضمن ايقاف تنفيذ القرار المرقم (٧٥) في ٢٠٢٤/١٠/٣٠ المتضمن اقالة الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة الدين، وان الأسباب المقدمة في التظلم غير كافية ولا تستند إلى أسباب قانونية في الرجوع عن قرار وقف الإجراءات.. عليه قررت بالاتفاق رفض التظلم وتأييد قرارها المرقم (٢٠٢٤/٦٦٤٨) في ٢٠٢٤/١٢/١ الصادر بالدعوى المرقمة (٢٠٢٤/٤/٥٩٨٦) استنادا الحكم المادة (١٥٣) من قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩ قراراً قابلا للتمييز امام الإدارية العليا وافهم علنا بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٩.