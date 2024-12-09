السامرائي وبارزاني يبحثان التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون السياسي

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، انه "ناقش الجانبان ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف السياسية العراقية لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان تحقيق الاستقرار والاجتماعي الذي يخدم مصلحة وشعبه".وأكد اللقاء بحسب البيان، على "أهمية الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الإقليمية، والعمل على ترسيخ السلم والاستقرار عبر الحوار البنّاء والتفاهم المشترك بين القوى السياسية العراقية".