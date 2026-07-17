مبعوث ترامب: العراق أمام مرحلة جديدة.. ومضيق هرمز قد يفقد أهميته خلال عامين

وقال في كلمة له خلال قمة الأعمال الأميركية العراقية بالغرفة التجارية في ، إن المنطقة تتجه نحو نموذج جديد بعيداً عن الإقصاء والتدخلات العسكرية، لافتاً إلى أن التحولات الجارية ستفتح مسارات اقتصادية وأمنية جديدة.وأضاف أن قد يفقد جزءاً كبيراً من أهميته خلال عامين مع الانتقال إلى طرق نقل بديلة، مشيراً إلى أن " " الممتد من إلى يمكن أن يفتح مسارات جديدة لنقل الغاز إلى أوروبا.