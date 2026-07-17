الزيدي من واشنطن: العراق لم يعد بلد الفرص الضائعة ونسعى لشراكات حقيقية مع الشركات الأميركية

وقال خلال كلمته في قمة الأعمال الأميركية العراقية بالغرفة التجارية في ، إن الاجتماعات التي عقدها في هيوستن مع شركات الطاقة كانت مثمرة، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة في .وأضاف أن تعتمد سياسة الباب المفتوح أمام المستثمرين، مؤكداً رغبة في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركات الأميركية، وليس الاكتفاء بعقود مقاولات.