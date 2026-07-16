الزيدي يجري زيارة إلى تركيا نهاية تموز

وذكر بيان للوزارة، ان "رئيس دائرة الدول المجاورة في ، السفير ليث العذاري، استقبل في مبنى الوزارة، اليوم الخميس الموافق 16 تموز 2026، سفير الجمهورية التركية لدى ، أنال بورا إينان، لبحث ترتيبات زيارة رئيس المرتقبة إلى ، إلى جانب عدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك".وجرى خلال اللقاء "استعراض الاستعدادات السياسية واللوجستية الخاصة بالزيارة، المقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري، حيث أكد الجانبان أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".وأكد السفير العذاري "أهمية مواصلة التنسيق وتطوير الشراكة بين وتركيا في مختلف المجالات، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية".من جانبه، أعرب السفير التركي عن "حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق، مؤكداً تطلع أنقرة إلى توسيع مجالات الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".