الزيدي يصل إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس

وصل رئيس ، علي فالح ، اليوم الخميس، إلى مدينة هيوستن بولاية .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ان "رئيس علي فالح وصل إلى مدينة هيوستن بولاية ، ضمن زيارته الرسمية إلى ".