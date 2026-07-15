الحلبوسي يوجه دعوة رسمية إلى نظيره السوري لزيارة العراق

وقال بيان صادر عن ورد لـ ، إنه "أجرى رئيس ، اتصالاً هاتفياً مع رئيس في الجمهورية العربية السورية العواك، هنَّأه فيه بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس"، متمنياً له "التوفيق والنجاح في أداء مهامِّه بما يحقِّق مصالح وتطلّعات الشعب السوري الشقيق".وجرى، خلال الاتصال بحسب البيان "التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".كما وجَّه "رئيس مجلس النواب دعوةً رسميةً إلى نظيره السوري لزيارة ، تأكيداً على حرص البلدين على توطيد العلاقات البرلمانية وتوسيع آفاق التعاون المشترك".