الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الاجنبي

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، ان "التقى في مبنى الأمريكي، رئيس ماست وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك ضمن زيارة سيادته الرسمية الى العاصمة الأمريكية ".وشهد اللقاء "البحث في صياغة تصورات مشتركة وبناءة لخطوات تطوير العلاقات العراقية الامريكية في مختلف الصعد والمجالات، حيث أكد رئيس أن الحكومة ماضية في برنامجها للاصلاح الاقتصادي، وإنعاش القطاعات ذات الجذب الاستثماري، فضلاً عن تعزيز قدرات قواتنا الامنية ومنهجية عدم الابقاء على اي سلاح خارج سيطرة الدولة".وبين رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة تمضي في انتهاج مسار للعلاقات الخارجية المتوازنة، وتعزيز البيئة الملائمة للاستثمار، وإصلاح وتطوير القطاعات المالية والمصرفية التي تمهد الطريق لعمل المزيد من الشركات الأمريكية في ".من جانبهم، شدد أعضاء الخارجية على" دعمهم كل الشراكات الاقتصادية والسياسية مع العراق، وإسناد الجهود من الجانبين لتقوية العلاقات، و توسعة الاستثمارات والشراكات الاقتصادية وشراكات التمويل بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به العراق في ترسيخ الاستقرار في المنطقة".