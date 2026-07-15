متحدث حكومي لـ السومرية من واشنطن: مبررات حمل السلاح للفصائل والجماعات المسلحة ستزول بعد 30 ايلول

وقال في تصريح لـ ، إن "دعم للعراق تُرجم عبر توجيهات لوزارة الحرب الأميركية بتقديم الإسناد للمنظومة الأمنية العراقية"، مبيناً أن وجّه أمس بتشكيل لجنة فنية عسكرية وأمنية عراقية لوضع شكل العلاقة الأمنية والعسكرية مع بعد انتهاء مهمة نهاية أيلول المقبل.وأضاف أن اللجنة ستعمل على تحديد احتياجات من التقنيات الفنية والإلكترونية والتسليح، بما يسهم في تطوير قدرات القوات الأمنية العراقية المعنية بحفظ أمن البلاد وسيادتها.وأوضح النعمان أن التحالف الدولي أسهم في دعم العراق خلال حربه ضد تنظيم من خلال التدريب والتسليح، إلا أن "القتال على الأرض خاضته القوات العراقية"، مؤكداً أن القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها هي التي تتولى حالياً مسؤولية الانتشار داخل الأراضي العراقية وفق خطط أعدتها لمنع أي نشاط إرهابي.وأشار إلى أن تحديد موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 أيلول جاء بعد تقييمات أجرتها لجان أمنية وعسكرية لقدرات القوات العراقية، لافتاً إلى أن القرار اتُخذ بعد دراسة دقيقة للظروف والمتطلبات الأمنية.وبيّن النعمان أن انتهاء مهمة التحالف سيزيل المبررات التي تستند إليها بعض الفصائل والجماعات المسلحة في حمل السلاح، مؤكداً أن القوات العراقية قادرة على حماية سيادة البلاد وتأمين المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية.