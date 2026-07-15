الزيدي يستقبل وزير الخارجية الاردني ويتلقى دعوة لزيارة الاردن

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان، ان "استقبل بمقر اقامته في ، وزير الخارجية الاردني ، وذلك على هامش زيارته الرسمية الى الاميركية، حيث تلقى خلال اللقاء دعوة رسمية من جلالة الملك الثاني لزيارة المملكة".وجرى خلال اللقاء "بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وإمكانية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، والمضي بتنفيذ مشروع أنبوب - العقبة وانجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين".وتناول اللقاء "بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، من خلال دعم الخيارات الدبلوماسية في حل النزاعات".من جانبه، نقل وزير الخارجية الاردني "تحيات عاهل المملكة الاردنية الهاشمية لرئيس ، وأكد حرص بلاده على تعزيز فرص الشراكة وتطوير العلاقات بين البلدين".