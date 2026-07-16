الزيدي يدين الاعتداء على أربيل ويصدر توجيها للأجهزة الأمنية

ادان ، الخميس، الاعتداء من خلال الطيران المسير على ، فيما أصدر توجيها للأجهزة الأمنية.​

وقال في تغردة على منصة "إكس"، "‏من منطلق مسؤوليتنا الدستورية، ندين بشدة الاعتداء من خلال الطيران المسير، الذي اخترق أجواء في إقليم ، ونؤكد عدم التهاون إزاء هذه المحاولات الآثمة، التي تحاول بيأس أن تنال من استقرار شعبنا ومساره الواثق في بناء الدولة والسلم المجتمعي".

وأضاف "‏وجهنا الأجهزة والتشكيلات الأمنية المختصة ببذل كل الجهود، مع القوات الأمنية في الإقليم، لاتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار هذه الاعتداءات، وقطع دابر كل من يحاول الإساءة إلى أمن مجتمعنا العراقي الكريم، في كل مكان".

وكان مصدر امني أفاد، أمس الأربعاء، بوقوع انفجارات في سماء ، مضيفا أن "منظومات الدفاع اعترضت اجسام طائرة في سماء المدينة".