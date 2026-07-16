الزيدي يؤكد سعي الحكومة إلى إطلاق حقبة جديدة من التعاون العراقي الأمريكي في مجال الطاقة

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، ان " التجارة الثنائية العراقية- الأمريكية، استضافت رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، في ملتقى للحوار الاقتصادي المشترك، انعقد في مدينة هيوستن بولاية الأمريكية، بحضور؛ وزيري النفط والكهرباء، وعدد من المستشارين، وجمع كبير من ممثلي الشركات الأمريكية ورجال الأعمال والمستثمرين والمصرفيين، وممثلي الجهات الاستثمارية والتمويلية والاستشارية".وألقى رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، كلمة أكد "فيها عزم الحكومة على إزالة كل العقبات والموانع أمام استقطاب الاستثمار، كما أعلن عن خطط مشاريع "مدينة الطاقة"، في الواجهة البحرية لشبه جزيرة جنوب ، التي تشتمل على مجمعات للتكرير وتصفية النفط الخام وانتاج وتجميع الغاز، ومحطات للطاقة الكهربائية، ترتبط بخطوط الأنابيب الستراتيجية الناقلة للنفط، ومسار ".وجدد الزيدي "سعي الحكومة الى إطلاق حقبة جديدة من التعاون العراقي الأمريكي في مجال الطاقة"، مؤكداً "حاجة العراق اليوم الى شركاء لا مقاولين، مع توفير كامل الضمانات الضرورية لتشغيل بيئة آمنة ومدعومة للاستثمار، تترافق مع إصلاحات مالية ومصرفية تيسّر عمل الشركات، وتزيد من خلق فرص العمل".من جانبه، رحّب "رئيس غرفة التجارة الثنائية السيد بحضور ومشاركة الزيدي في الملتقى"، مؤكداً "رغبة مجتمع الأعمال والتجارة في ولاية تكساس، وعموم القطاع الخاص وكبريات الشركات الأمريكية، من مختلف التخصصات والولايات، بالاستثمار والتعاون مع العراق، وانتهاز الفرص الواعدة ضمن الخطط بعيدة المدى لزيادة إنتاج النفط الخام والغاز من الحقول المستثمرة، إضافة الى الإسهام في ميدان الطاقة".