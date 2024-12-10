السفارة السورية في بغداد ترفع العلم الجديد

تأتي هذه الخطوة بعد الحكومة الانتقالية في دمشق اعتماد الجديد كرمز لمرحلة ما بعد النظام السابق.وكانت "المعارضة السورية المسلحة" قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط حكم .