العراق يؤكد استعداده لمساعدة السوريين بالمرحلة الانتقالية

أكد محمد شياع السوداني، الثلاثاء، استعداد لمساعدة السوريين في هذه الظروف والمرحلة الانتقالية.





وشهد اللقاء "البحث في والتنسيق بين والتحالف الدولي في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف". وقال السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له".وشهد اللقاء "البحث في والتنسيق بين والتحالف الدولي في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف".

وأكد السوداني أن "العراق عضو أساسي في هذا التحالف وهو ملتزم بالتعاون مع التحالف الدولي، للتصدي ومتابعة الجماعات الإرهابية، بما يحفظ والاستقرار في المنطقة".

في المقابل أكد كوريلا "التزام التحالف الدولي في دعم لحفظ أمنه وسيادته بالضدّ من أيّ تهديد ارهابي".



كما تضمن اللقاء "البحث في آخر تطورات الأوضاع في سوريا، والتداعيات المستمرة في المنطقة"، حيث أكد السوداني "أهمية احترام الخيارات الحرة للشعب السوري، واستعداد لمساعدة السوريين في هذه الظروف والمرحلة الانتقالية".



وأشار إلى "ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها والتنوع الإثني والديني والاجتماعي الذي يتمتع به"، مؤكداً "أهمية منع أيّ اعتداء على أيٍّ من مكونات الشعب السوري أو مقدساته الدينية، وأن سيتابع مجريات الأحداث، ومصداقية الأفعال وليس الأقوال".



وجدد السوداني "التأكيد على مضيّ في العمل مع العربية ودول الجوار لمساعدة السوريين، وترسيخ والاستقرار في المنطقة".