إقليم كردستان يكشف حقيقة تدهور صحة بارزاني

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد في بيان، إن "الشائعات حول صحة رئيس إقليم نيجيرفان على بعيدة عن الحقيقة".

وأضاف أن "بعض التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت شائعات حول صحة رئيس إقليم نيجيرفان بارزاني، وهنا نعلن أن هذه الشائعات بعيدة كل البعد عن الحقيقة"، موضحا أن "نيجيرفان يؤدي مهامه بشكل طبيعي".

وكانت وسائل اعلام أفادت، اليوم الثلاثاء، بإصابة رئيس إقليم نيجيريان بجلطة قلبية أثناء تواجده في .