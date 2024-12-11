واشنطن مخاطبة بغداد: التحالف الدولي ملزم بحماية أمن العراق من أي تهديد خارجي

نيوز - امني

اكد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن يؤدي دوره للتشاور بشأن الأوضاع السورية، فيما أشار وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية جون باس الى ان التحالف الدولي ملزم بحماية أمن من أي تهديد خارجي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأربعاء، وفداً من وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة الوزارة للشؤون السياسية جون باس، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بربارا ليف، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها".

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على التنسيق المشترك بخصوص الأوضاع في سوريا، وأهمية أن تكون هناك مرحلة انتقالية تضمّ جميع الأطراف، وتحفظ حقوق المكونات كافة، من أجل ترسيخ الاستقرار داخل سوريا".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "العراق يؤدي دوره في التواصل مع الأشقاء والأصدقاء للتشاور بشأن الأوضاع السورية، وأهمية احترام إرادة الشعب السوري في تقرير مستقبله".

من جانبه، بين باس أنّ "العراق شريك أساسي في المنطقة"، مؤكداً "أهمية التشاور معه بشأن تطورات الأحداث".

وعبَّر عن "التزام التحالف الدولي بحماية أمن وسيادته من أي تهديد خارجي".



