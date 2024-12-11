السوداني يعلق على استضافة السعودية لكأس العالم

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ نيوز، أنه "جرى، خلال الاتصال، البحث في تطورات الأحداث على الساحة السورية، وتداعياتها على المنطقة، حيث تم التأكيد من الجانبين على ضرورة التنسيق المشترك، والعمل على تعزيز الحوار بين جميع الأطراف السورية، وضمان أمن وسيادة سوريا ووحدة أراضيها".كما شهد الاتصال، وفق البيان، "البحث في العلاقات الثنائية بين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".وقدَّم رئيس "تهانيه للأمير محمد بن سلمان، بمناسبة فوز المملكة باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في نسختها التي ستُقام سنة 2034، متمنياً دوام الازدهار والتقدم للمملكة وشعبها الشقيق".