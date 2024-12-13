بلينكن: اتفقنا مع الجانب العراقي على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وكذلك مناقشة الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأحداث الجارية في سوريا، وما تتطلبه من جهود إقليمية ودولية لتعزيز في سوريا واستقرار المنطقة بالكامل".وأضاف: "جدد رئيس مجلس الوزراء موقف بدعم سوريا في هذه المرحلة المهمة، وأهمية أن تضطلع الصديقة بمساعدة السوريين في إعادة بناء دولتهم، ومواجهة التحديات التي قد تؤثر على السلم الأهلي فيها، مشدداً على ضرورة تمثيل كل مكونات الشعب السوري في البلاد لضمان تعزيز استقرارها، كما أكد أنّ ينتظر الأفعال لا الأقوال من القائمين على المرحلة الانتقالية في سوريا".وأكد السوداني "ضرورة عدم السماح بالاعتداء على الأراضي السورية، من أي جهة كانت، وشدد على أنّ ذلك يمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكية على "اتفاق الولايات المتحدة مع الجانب على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري، والعمل على تشكيل حكومة شاملة تعكس إرادة الشعب السوري وتنوع مكوناته، مشيراً إلى الدور المحوري للعراق، وأنه يمثل شريكاً أساسياً في المنطقة، وأهمية التشاور معه في التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، مؤكداً التزام أعضاء التحالف الدولي تجاه أمن وسيادة واستقراره".وتطرق اللقاء إلى "الأحداث في غزة، وأهمية مواصلة العمل لإنهاء الحرب، والتأكيد على بذل كل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان".