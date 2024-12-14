وزير الخارجية: عدم الاستقرار في سوريا يؤثر على العراق

أكد وزير الخارجية حسين، اليوم السبت، أن عدم الاستقرار في يؤثر على .

وقال حسين في مؤتمر مع وزراء خارجية (الاردن، تركيا، مصر)، تابعته نيوز، إن "عدم الاستقرار في يؤثر على العراق"، مبينا أنه "يجب أن يكون النظام في شاملاً لجميع المكونات". وأضاف أن "العراق طرح ورقة شاملة حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا".