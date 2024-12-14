السوداني والحكيم يبحثان أوضاع البلاد وجهود الحكومة بتنفيذ برنامجها

وقال السوداني في بيان، "استقبل رئيس السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، رئيس تيار الحكمة الوطني سماحة السيد عمار الحكيم".

وشهد اللقاء "التداول بشأن الأوضاع العامة في البلاد، وجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، بجميع مستهدفاته التي تصبّ في تطوير الخدمات المقدمة، والارتقاء بالواقع الاقتصادي للبلد، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".



كما تناول اللقاء "الأحداث الجارية في سوريا، والتأكيد على موقف الذي يتركز على عدم التدخل في الشأن السوري، وأيضاً التأكيد على ضمّ مختلف المكونات في المرحلة الانتقالية هناك".

وكذلك مناقشة "جهود الحكومة في رفع قدرات قواتنا الأمنية والعسكرية، وتعزيز حماية الحدود ضدّ أي تهديد أمني، وبما يؤمن سلامة الأراضي العراقية وحفظ أمنها".