حل وسط بين 2021 و2023.. فكرة تعديل قانون الانتخابات تشيع مجددًا

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب خليل غازي، إن "هناك مشروعا لتعديل قانون الانتخابات، إذ تروج بعض الأطراف لعودة فكرة الدوائر المتعددة، ومع ذلك، هذه المرة، ستكون العودة بشكل مختلف عن السابق، إذ يقترح تحويل كل محافظة إلى دائرتين انتخابيتين، باستثناء بعض المدن الكبرى مثل التي ستكون لها أربع دوائر، وكذلك البصرة ونينوى والسليمانية، التي ستخصص لكل واحدة منها ثلاث دوائر".وأكد غازي أن "هناك خلافات بين الكتل السياسية حول هذا المشروع، لكن في حال تم التوصل إلى توافق، فإنه يمكن تمريره عبر المجلس".وأوضح غازي أن "تعديل ضروري، لأنه يعكس التمثيل الحقيقي للمواطنين، إذ إن الدوائر المتعددة تتيح لكل ناخب فرصة أكبر للتأثير في نتائج من خلال تصويتهم لمرشحيهم المحليين، وهو ما يعزز الديمقراطية ويضمن تمثيلًا أدق للمجتمع".