واظهرت صور حصلت عليها نيوز، تطويق مجلس محافظة الدين بالمدرعات العسكرية، مع اشتداد الخلافات داخل المجلس، والتي وصلت قبل يومين الى "اقتحام واندلاع نزاع بين طرفين مسلحين"، وهم حماية وحماية رئيس مجلس الذي اقاله واعيد بقرار قضائي الصميدعي.وكان مجلس الدين قد اقال الصميدعي في أواخر أكتوبر الماضي وانتخب علي الكريم رئيسا للمجلس بعد 10 أيام، قبل ان يطعن الصميدعي بذلك وتمكن من الحصول على امر ولائي من الإداري بـ"تجميد قرار اقالته" لحين حسم الدعوى بصحة او عدم صحة اقالته وانتخاب الكريم بدلا عنه، لكن الكريم قام بتقديم تظلم ضد الامر الولائي، لتعود وترد التظلم.وفقا لذلك القرار، تحرك الصميدعي لاستعادة منصبه برئاسة المجلس، لكن الكريم، الرئيس الجديد المنتخب، يرفض تسليم المنصب لانه يرى ان رد تظلمه من الامر الولائي قابل للتمييز والطعن ايضا، ويريد اخضاع القرار للتمييز قبل ان يسلم المنصب كما ان القضية لم تحسم بعد وما صدر هو امر ولائي بتجميد قرار اقالة الصميدعي وليس الغائه بالكامل.بناء على سوء الفهم هذا والرؤى المختلفة، حاول الصميدعي الدخول الى عنوة باستخدام حماياته، لكن مصادمات حصلت في مجلس المحافظة، فيما تظهر وثيقة جديدة ان الكريم قدم طعنا تمييزيا برد التظلم ضد الامر الولائي الصادر من .وأورد الكريم عدة أسباب ومبررات ترى ان الصميدعي "مخالف" ويستحق الإقالة من المجلس، فيما لاتزال الأمور معلقة لحين نتيجة التمييز برد التظلم، وكذلك حسم الدعوى من قبل الإداري.