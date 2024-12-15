الأعرجي والنوري يبحثان ملف مخيم الهول السوري

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار القومي ورد لسومرية نيوز، الأخير "بحث مع النوري، الملفات المشتركة بين مستشارية القومي ووزارة الهجرة والمهجرين من بينها استكمال جميع النازحين، وملف مخيم الهول السوري".كما جرى مناقشة المستجدات والتطورات الأخيرة في الجارة سوريا، بحسب البيان.