تحديد موعد إطلاق رواتب موظفي كردستان لشهر تشرين الاول

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة الإقليم في بيان ورد لـ نيوز، "وفدها توجّه إلى بناءً على قرار الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الإقليم وبتوجيهٍ من مسرور بارزاني".وأكدت الحكومة، أن "المناقشات بين وفد الحكومة مع كانت إيجابية، وتوصّل الطرفان إلى تفاهمٍ لتوفير المستحقات المالية الخاصة برواتب موظفي الإقليم".وأوضحت الحكومة، أن "توزيع رواتب الشهر الـ 10 سيبدأ يوم الثلاثاء القادم المصادف لـ 17/12/2024"، لافتة الى أنه "مع وصول باقي المبالغ المالية إلى إقليم كردستان، سيتم توزيع رواتب الشهرين الآخيرين تشرين الثاني وكانون الحالي بأسرعٍ وقتٍ ممكن".