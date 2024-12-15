أول موقف عراقي بشأن الجولان: إجراءات تغيير وضعه باطلة

أكدت العراقية، الأحد، أن الجولان أرض سورية محتلة، معتبرة أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي باطلة.

وقالت الخارجية في بيان، "تعرب وزارة خارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار حكومة الكيان الإسرائيلي بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان السوري المحتل، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضافت أن "موقف الثابت والداعم لحقوق الجمهورية السورية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها"، مشددة على أن "الجولان أرض سورية محتلة، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي تُعدّ باطلة وغير مشروعة".



ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الإسرائيلي المستمرة، والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الأراضي السورية، وضمان تحقيق والاستقرار في المنطقة".





ووافقت "الحكومة الإسرائيلية"، اليوم الأحد على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الاستيطان في مرتفعات الجولان المحتلة.