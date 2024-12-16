زيدان يبحث مع الطراونة أوجه التعاون القضائي بين العراق والأردن

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القاضي فائق زيدان استقبل سفير الأردنية الهاشمية لدى ماهر الطراونة".وأضاف أن "اللقاء بحث أوجه القضائي بين البلدين".