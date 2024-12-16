الاعرجي ورافع العيساوي على طاولة واحدة.. هذا ما تم بحثه

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد لـ نيوز، ان "الأعرجي استقبل رئيس الأسبق العيساوي، إذ تناول اللقاء بحث آخر المستجدات على صعيد المنطقة".وناقشا الجانبان من الملفات على مستوى الداخل من بينها التأكيد على أهمية التكاتف بوجه التحديات والحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية ودعم توجهات الحكومة وإجراءاتها لترسيخ أمن واستقرار البلد، وفقا للبيان.