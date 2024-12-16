4 ملفات على طاولة المباحثات العراقية-الكويتية

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، ان للجنة الفنية والقانونية العراقية-الكويتية بحثت 4 ملفات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "الاجتماع السابع للجنة الفنية والقانونية العراقية-الكويتية عقد، اليوم الاثنين في بغداد، حيث ترأس الجانب عبدالكريم هاشم، رئيس اللجنة العليا، وعصام السعدي، مستشار القومي، فيما ترأس وفد الكويت وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح".

وأضاف ان "الاجتماع شهد استعراض ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف"، الى ان "الطرفين تبادلا وجهات النظر بهدف التوصل إلى رؤية فنية مشتركة بين الجانبين، من شأنها أن تُفضي إلى تفاهمات تخدم مصالح البلدين".

وذكر انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين والكويت، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة".