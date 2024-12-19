بارزاني ورئيس بعثة يونامي على طاولة واحدة.. هذا ما تم بحثه

وذكر المكتب الإعلامي للإقليم في بيان ورد لـ لسومرية نيوز، ان "مسرور بارزاني استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم في ورئيس بعثة (يونامي) محمد الحسّان، إذ تطرق الاجتماع إلى مجمل الأوضاع العامة في والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الجارية في سوريا".واتفق الجانبان على "أهمية الحفاظ على والاستقرار في وإقليم كردستان، وتجنب التبعات السلبية الناتجة عن الصراعات والأزمات في المنطقة".وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، شهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على ضرورة احترام وحماية حقوق مختلف المكونات، ومن ضمنهم الكردي، بحسب البيان.وشدد الاجتماع على "حل القضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بما يضمن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لشعب كردستان".