ادخال مواد مقابل "فلوس خشنة".. مطالبات بالتحقيق في تسجيل مسرب حول فساد المنافذ

نيوز – محلي

النائب المالكي، اليوم الجمعة، بالتحقيق في تسجيل صوتي يتعلق بالفساد في المنافذ الحدودية.

وقال في تدوينة على منصة X واطلعت عليها نيوز، "طلبنا تسجيل صوتي يتعلق بالفساد في المنافذ الحدودية ويذكر فيه لاشخاص مسؤولين عن هذا الملف بصفة مستشار حكومي وغيره".

وأضاف ان "التسجيل يتضمن توجيه بعدم التدقيق في المعاملات وادخال مواد دون تدقيق مقابل فلوس خشنة" وهذا الامر ان ثبت كارثة بحق الشعب، نثق بالقضاء وننتظر الاجراء".