العراق وسويسرا يؤكدان أهمية إطلاق مبادرات لوقف صراع المنطقة

أكد وسويسرا، اليوم الخميس، أهمية إطلاق مبادرات تسهم في وقف الصراع في المنطقة.

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وقالت ، "تلقى وزير الخارجية ، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين وسويسرا وسبل تطويرها، فضلاً عن مناقشة موضوع تعيين سفراء جدد للبلدين في وبيرن".

كما بحث الجانبان وفق البيان "تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثير الصراع الأمريكي–الإيراني في ".

وتطرق حسين إلى "الدور الإيجابي الذي تضطلع به في تقريب وجهات النظر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا أهمية إطلاق مبادرات دولية تسهم في وقف الصراع والعودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات، بما يعزز فرص التوصل إلى حلول سلمية ودبلوماسية".