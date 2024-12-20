السوداني: وجهنا بتثبيت هذه المناسبة عطلة رسمية

نيوز – محلي

هنأ محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الايزيديين بمناسبة حلول عيد صيام.

وقال السوداني في تدوينة على منصة X تابعته نيوز، "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا الإيزيديين بمناسبة حلول عيد صيام (روژين ئيزي)، متمنين لهم والسلام والخير في ربوع وطننا العزيز".

وأضاف "لقد حرصت حكومتنا على بذل أقصى درجات الاهتمام والرعاية لجميع أطياف بلدنا الحبيب، خصوصاً أبناء المكونات التاريخية، التي عاشت على أرض الوطن منذ عشرات القرون"، الى "اننا وجهنا بكلّ اعتزاز في السنة الماضية بتثبيت هذه المناسبة لتكون رسمية في كل عام للإيزيديين في العراق، احتراماً منا لهويتهم الثقافية، ودعماً للتنوع الحضاري الذي يتميز به بلدنا العظيم".