رجل دين إيراني "يجزم" بعدم تكرار أحداث سوريا في العراق.. والسبب؟

وقال امام بيشوا الإيرانية، حسيني ميراميني، ان "الاحداث التي شهدناها في سوريا بالتأكيد لن نشهدها في العراق، لأن حكومة هي حكومة شعبية على أساس تصويت الشعب، وكذلك الحال في اليمن".وطوال الأسبوعين الماضيين، تطرح اراء وتصورات عن إمكانية تغيير النظام في بضغط دولي او ضغط داخل مندفع بما حصل في سوريا من فقدان النفوذ الإيراني بعد 50 عاما من الإيراني مع عائلة الأسد.