العراق وعُمان يبحثان تعزيز التعاون بمواجهة التحديات المشتركة

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر البوسعيدي، والوفد المرافق له، في وزارة الخارجية بالعاصمة بغداد".

وأشاد حسين بـ"عمق العلاقات التاريخية التي تجمع وسلطنة عُمان"، مؤكداً "أهمية تعزيز المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والأمنية، بما يحقق تطلعات الشقيقين".



من جانبه، أكد الوزير العُماني "انفتاح سلطنة عُمان الكامل على تعزيز علاقاتها مع العراق"، مشيراً إلى "أهمية تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، وتعزيز مع رجال الأعمال وتنظيم المعارض التجارية لتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية".



وبحث الجانبان "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وشدد الوزيران على "أهمية توحيد الرؤى والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز بين وسلطنة عُمان في مواجهة التحديات المشتركة".



وتأتي هذه الزيارة بحسب البيان "في إطار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة العراقية-العُمانية، التي ستبدأ أعمالها يوم غد الأحد برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف تعزيز الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".