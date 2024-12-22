نشرة السومرية.. جولة السوداني في نينوى وصراع على مطار البصرة

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الاحد 22 كانون 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• صراعٌ بين النقل والحكومةِ المحليةِ للاستحواذِ على مطارِ البصرة .. ومطالباتٌ بتحسينِ واقعِه الخدمي



• القوانينُ الجدليةُ تعطّلُ العجلةَ التشريعية ... وقانونُ الموازنةِ يراوحُ بين الحكومةِ والبرلمان



• بغدادُ تراقبُ الاوضاعَ في دمشق لفتحِ طرقِ التعاون .. وتحركُ قواتٍ اميركيةٍ من باتجاهِ سوريا • السوداني ُيطلقُ سلسلةَ مشاريعَ في محافظةِ نينوى.. ويوجهُ بافتتاحِ مطارِ الموصل في احتلالِ• صراعٌ بين النقل والحكومةِ المحليةِ للاستحواذِ على مطارِ البصرة .. ومطالباتٌ بتحسينِ واقعِه الخدمي• القوانينُ الجدليةُ تعطّلُ العجلةَ التشريعية ... وقانونُ الموازنةِ يراوحُ بين الحكومةِ والبرلمان• بغدادُ تراقبُ الاوضاعَ في دمشق لفتحِ طرقِ التعاون .. وتحركُ قواتٍ اميركيةٍ من باتجاهِ سوريا