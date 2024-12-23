الولائي يوجز الموقف من "حل الحشد ووضع العراق والمقاومة" بـ3 نقاط

وقال الولائي في تغريدة تابعتها نيوز، انه "في الوقت الذي نبارك فيه ولادة السيدة الزهراء (عليها السلام) قلب النبوّة ونبض الامامة، فإن من المهم التأكيد على إن الحشد هو حل لما لاحل له، ولا حلّ له".وأضاف في النقطة الثانية انه "لم يمر على يوم خلال العقدين الماضيين كان فيه كما هو الان"، مشددا على أن "ارسال رسائل الاطمئنان للعدو تصريحا او سلوكا حرام شرعا، ولن تنزل صاحبها الا من العزة الى الندم".